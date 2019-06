Pamplona, in 5 stuprarono una 18enne ubriaca: la Corte suprema li condanna a 18 anni

Stuprarono in gruppo una ragazza di 18 anni a Pamplona (Spagna). Oggi è arrivata la sentenza della Corte Suprema che ha condannato i cinque autori della violenza - tutti andalusi - a 18 anni di carcere. Lo stupro avvenne nel 2016 e il caso ebbe un'eco internazionale in quanto migliaia di cittadini spagnoli protestarono per le strade dopo che una prima sentenza aveva condannato i giovani a soli 9 anni di galera per «abuso sessuale».

I giovani avevano avvicinato una ragazza di Madrid che si trovava a Pamplona per le "Sanfermines", la grande festa di San Firmino che viene celebrata ogni anno nella capitale della Navarra. In cinque l'avevano accompagnata verso la sua auto per qualche centinaia di metri, l'avevano spinta in un androne e l'avevano stuprata. Poi avevano ripreso alcune scene con il cellulare e le avevano mandate ai loro amici di Siviglia. Dopo aver rubato il cellulare alla ragazza sono andati via. La giovane era stata trovata in strada, in posizione fetale e sotto shock.



Gli avvocati dei cinque stupratori chiedevano che fossero prosciolti sostenendo che i rapporti sessuali fossero consenzienti. Oggi la Corte Suprema ha stabilito che «la vittima ha subito dieci aggressioni sessuali da parte degli imputati che hanno approfittato della situazione».

