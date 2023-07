San Firmino, anche agenti italiani in servizio a Pamplona

Ci sono anche due agenti della Polizia di stato italiana in servizio per garantire la sicurezza pubblica durante nota la festa di San Firmino, in corso in questi giorni.

A raccontarlo è l'agenzia di stampa Efe, che spiega come, al fianco dei poliziotti spagnoli, siano al lavoro in questo periodo di celebrazioni popolari colleghi di quattro Paesi europei: Italia, Francia, Germania e Portogallo. Tale dispositivo di sicurezza è inserito nel quadro di progetto un che da anni prevede collaborazioni tra le forze di polizia di diversi Stati Ue in estate, per garantire l'ordine pubblico in mete particolarmente gettonate dal punto di vista turistico.