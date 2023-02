Pallone spia cinese sugli Usa, la strategia di Pechino: così l'esercito tiene i rivali in allerta. Spuntano i video con i test dei missili ipersonici

Il doppio pallone-spia cinese sopra gli Stati Uniti e l'America Meridionale che è diventato un caso politico e diplomatico è stato una sorpresa per quasi tutti. Non per Cheng Ming-dean, il il capo del Central Weather Bureau di Taiwan: «Questi palloni ci sono da molto tempo», ha scritto su Facebook postando una foto della stessa "mongolfiera" di settembre 2021.

Pechino infatti da anni sta utilizzando - anche per scopi militari - questi veicoli ad aria. E lo sta facendo in tutto il mondo, dopo anni di ricerca e sperimentazioni. «Fanno tutti parte di una flotta di palloni aerostatici sviluppati per condurre operazioni di sorveglianza, che hanno anche violato la sovranità di altri paesi», ha detto un funzionario della difesa statunitense. «Questo tipo di attività sono spesso intraprese sotto la direzione dell'Esercito popolare di liberazione. Negli ultimi anni, palloni cinesi sono stati avvistati in Paesi di cinque continenti, tra cui Asia, Asia meridionale ed Europa».

Il precedente di Taiwan

Nel febbraio dello scorso anno, quattro gruppi di palloni sono stati rilevati nel nord di Taiwan, dove risiedono alcuni dei suoi più importanti siti di difesa aerea. Lo stesso mese, l'aeronautica americana ha fatto decollare dei caccia per intercettare un pallone senza pilota al largo di Kauai, un'isola hawaiana in un'area chiave per i test missilistici. Nel gennaio 2022 un altro pallone è stato avvistato sull'India, mentre un altro è stato visto su Taiwan nel settembre 2021. Il primo avvistamento riportato pubblicamente è stato sopra la città giapponese settentrionale di Sendai nel giugno 2020.

L'anno scorso le forze armate di Taiwan hanno confermato un rapporto di notizie locali secondo cui lo sciame di palloni del febbraio 2022 ha avuto origine dalla PLA Rocket Force, il braccio missilistico dell'esercito cinese. In linea con la strategia di Taipei per evitare il panico pubblico per le minacce militari cinesi, il ministero della Difesa ha affermato che i palloni non rappresentano in realtà un pericolo e vengono utilizzati per osservazioni meteorologiche.

Ma nonostante l'apparente corrispondenza con la spiegazione di Pechino per l'ultimo pallone, gli analisti respingono l'affermazione che si tratti di velivoli civili "innocui". Cheng, il capo dell'ufficio meteorologico, ha affermato che i dispositivi cinesi erano molto diversi dai palloni meteorologici per dimensioni, altitudine e materiali.

I test con i missili ipersonici

Il Financial Times racconta di una prova definita «sbalorditiva» dell'uso militare cinese di palloni-spia. Sui media cinesi, incluso il canale militare dell'emittente statale CCTV, nel settembre 2018 sarebbero spuntati dei video di un pallone ad alta quota che testava missili ipersonici.

Le riprese video trasmesse dalla CCTV e ripubblicate all'epoca sugli account social di Douyin, ma ora cancellate, mostravano un pallone visivamente identico a quello sopra gli Stati Uniti la scorsa settimana, che trasportava quelli che sembravano tre diversi tipi di testate.