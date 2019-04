Paga 250 sterline per la toeletta del cane di razza: glielo restituiscono calvo e spelacchiato

Amare il proprio cane alla follia costa caro. Una ragazza inglese è rimasta a bocca aperta quando ha visto il proprio cane “ridotto un disastro” nonostante avesse sborsato ben 250 sterline per la toelettatura.

E’ accaduto a Heswall, al confine con il Galles, dove Leanne Mearns, 27 anni, ha ritrovato il suo Shih Tzu – una razza di origine cinese – quasi completamente calvo e spelacchiato.

Nonostante il prezzo oneroso, Leanne ha detto di sentirsi felice di spendere questa somma – se il taglio fosse stato perfetto – poiché “ama i suoi cani più di ogni altra cosa”.

Ma la ventisettenne è rimasta scioccata quando ha visto il piccolo Gizmo, questo il nome del cane, dopo il trattamento di tosatura.

Sembra che alla base di tutto ci sia stato un fraintendimento fra le richieste della proprietaria ed i titolari della toeletta.

Leanne, che possiede anche un Lhassa Apso di nome Isobel, ha dichiarato: «voglio soltanto che il cane abbia un aspetto normale. E’ deformato, non è giusto per lui».

I titolari della toeletta hanno dichiarato di non poter commentare la vicenda a causa della riservatezza della cliente, ma si sono resi disponibili per trovare una soluzione: hanno inviato una mail a Leanne per offrirle un taglio correttivo per Gizmo, gratuitamente, ma la ragazza ha rifiutato.

«250 sterline sono un sacco di soldi per una toelettatura – afferma Leanne - e, come ogni amante di cani saprà, non è una cosa che si fa una sola volta nella vita. Questo significa che ogni volta che dovrò tosare il mio cane dovrò spendere così tanto per un taglio così brutto?».

