Trova due bimbi scomparsi in 15 minuti, cane poliziotto da record

Per qualcuno Bane è un cane poliziotto da record. E’ riuscito a trovare due bambini, persi in un bosco, nel giro di un quarto d’ora. A riportare la notizia è l’ufficio dello sceriffo di Powhatan, in Virginia, sulla sua pagina Facebook, domenica scorsa.

Roma, paura al Quarticciolo, scompaiono due fratellini: ritrovati dopo 12 ore di ricerche

«Maddie è stata rapita, uccisa e seppellita. In questi anni indagini pessime»: la polizia liquida i rumors



I genitori e i vicini li hanno cercati per circa 45 minuti prima di chiamare lo sceriffo. Qui sono entrati in funzione gli agenti e anche il cane poliziotto (chiamato K-9 negli Usa). I suoi 15 minuti sono stati da modello. “Appena i bambini erano a casa al sicuro, lui era di nuovo in pattuglia impaziente per la prossima chiamata per il servizio. Lavoro ben fatto K-9 Bane!”, scrive lo sceriffo.

Anche sulla sua pagina Facebook Bane è stato sommerso di complimenti, tanto che sono arrivate richieste di donazioni in denaro per il sostentamento del progetto dei cani poliziotto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA