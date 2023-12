Ostaggi, i militari israeliani recuperano il corpo di Eden Zakaria: era stata rapita il 7 ottobre

«Ti prego papà, cura tu i miei cani». Sono le ultime parole che Eden è riuscita a dire a suo padre, prima di essere sequestrata dai terroristi di Hamas, in una telefonata drammatica e concitata, mentre era terrorizzata da quello che stava succedendo attorno a lei, al festival di musica. Al padre disse di aver visto la morte del suo fidanzato, che attorno a lei c'erano corpi ovunque e spari. Un inferno. Da allora di Eden non si è più saputo nulla, solo che era stata portata nella Striscia con gli altri ostaggi.

I militari israeliani oggi hanno annunciato di avere recuperato i corpi di Eden Zakaria e di Ziv Dado, due ragazzi sequestrati dai terroristi lo scorso 7 ottobre.

La pubblicazione della fotografia di Eden in auto con i due cuccioli è stata autorizzata dalla famiglia.

I resti dei due ragazzi sono stati già portati in Israele dalle unità dell'esercito per essere sottoposti ad un processo di identificazione guidato dall'istituto di medicina legale. Eden aveva 27 anni ed è stata catturata mentre cercava di scappare dalla carneficina al festival di musica, mentre Ziv Dado, 36 anni, è stato fatto prigioniero in un'altra area. Dado prestava serivizio come supervisore logistico del 51esimo battaglione della Brigata Golani.