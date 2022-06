Oslo, spari in un pub gay durante il Pride: due morti e diversi feriti. Un arresto: «Ipotesi attacco omofobo»

Due morti e diversi feriti in gravi condizioni. È il bilancio di in una sparatoria avvenuta in una discoteca di Oslo. L'agguato è avvenuto in un locale frequentato da gay, particolarmente affollato in questi giorni in cui si sta svolgendo l'Oslo Pride. La polizia norvegese non esclude possa trattarsi di un attacco omofobo. Una persona è stata arrestata.

La sparatoria

La sparatoria è avvenuta alle 1.20 al London pub & club di Oslo, che si trova in Hambros plass 5 ed è uno dei locali gay più famosi della capitale norvegese, e in altri due locali della zona. Per la polizia si è trattato di un «atto violento pericoloso per la vita». Alcuni testimoni che erano all'interno del London pub - come riportano i media norvegesi - hanno raccontato di aver sentito numerosi spari all'esterno del locale. Sul posto, oltre alla polizia, sono giunte anche numerose ambulanze: i feriti sono almeno 14, alcuni in gravi condizioni e trasportati d'urgenza all'ospedale. Un elicottero sta sorvolando la zona, che è stata isolata dalle forze dell'ordine.

LE TESTIMONIANZE

«Sembrava una scena di guerra, con numerose persone a terra con ferite alla testa». È il racconto fatto ai media norvegesi da parte di un testimone della sparatoria. «Il killer era molto determinato, soprattutto su dove mirare. Quando ho capito che era una cosa seria sono scappata. C'era un uomo in sangue disteso per terra» ha aggiunto una donna. La sparatoria è avvenuta intorno all'una di notte in tre luoghi vicini, il club gay London Pub, il jazz club Herr Nilsen e un punto vendita di cibo da asporto. Due le armi da fuoco che sono state sequestrate all'autore della sparatoria, arrestato quasi subito. «Ora tutto indica che questo gesto è stato commesso da una sola persona» ha detto un funzionario di polizia in conferenza stampa. Al vaglio delle autorità ora lo svolgimento della marcia dell'Oslo Pride in programma sabato pomeriggio.