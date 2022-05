Lunedì 9 Maggio 2022, 20:38 - Ultimo aggiornamento: 21:13

Contro Omicron è più efficace Pfizer o Moderna? Con le reinfezioni che sono salite nell'ultimo mese, la domanda diventa sempre più insistente. Secondo gli ultimi dati messi a disposizione dal Ministero della Salute, in Italia si sono vaccinate quasi 50 milioni di persone: ovvero l'84,16% della popolazione. Ma non tutti hanno ricevuto tre dosi, e c'è anche a chi non è stata iniettata la seconda. Ci sono poi i guariti vaccinati, che sono più di 5 milioni, pari al 9,35% della popolazione. Per rispondere alla domanda iniziale, la rivista Nature ha pubblicato questa settimana un nuovo studio che dà delle indicazioni chiare.

Mascherine via dal 15 giugno, da ristoranti a discoteche e spiagge le regole oggi e per l'estate 2022

Omicron, Pfizer o Moderna:

Lo studio pubblicato sulla rivista Nature è stato condotto tra la popolazione statunitense. I ricercatori hanno esaminato l'incidenza e la gravità delle infezioni Covid-19 (oltre 8800) in funzione del tempo dalla vaccinazione (con doppia dose Pfizer o Moderna) in oltre 3,5 milioni di individui in tutti gli Stati Uniti. I risultati? In una popolazione di oltre 3,5 milioni di individui completamente vaccinati, 8848 hanno avuto infezioni documentate da Covid-19. Di questi, 3090 (35%) hanno ricevuto Moderna e il 65% ha ricevuto Pfizer.