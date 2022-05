Omicron, Bassetti: «Inutile continuare con uso cosmetico della mascherina, se tenuta in tasca per tanto tempo non serve a niente»

Martedì 10 Maggio 2022, 17:41 - Ultimo aggiornamento: 17:44

«La mascherina va usata quando serve, vedo tante persone che hanno mascherine in tasca e nelle borsette che risalgono alle guerre puniche. Il problema non è avere la mascherina ma usare questo strumento quando ha senso». Così Matteo Bassetti, direttore della Clinica di Malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova.

A fronte della maggiore contagiosità della variante Omicron del Covid, chi dovrebbe continuare a indossarla anche in mancanza di obbligo? «Le persone fragili, le persone molto anziane. Ha senso mantenere l'utilizzo facoltativo con forti raccomandazioni in alcuni contesti» aggiunge. «Con l'obbligo il rischio è di continuare a svilire lo strumento e si rischia un suo uso cosmetico».

