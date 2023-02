Lunedì 13 Febbraio 2023, 07:45

Sul Nord America volano oggetti misteriosi di cui non si conosce, o non è ancora stata rivelata, l'origine. I caccia dell'Air Force americana, che già avevano abbattuto il pallone spia cinese il 4 febbraio, hanno colpito altri tre oggetti volanti tra venerdì e ieri, uno sull'Alaska, un altro sul Canada, un altro ancora sul lago Hurhn, sempre tra Stati Uniti e Canada. Un quarto, segnalato dai radar sul Montana, è sparito prima di essere raggiunto. Ieri sera gli Stati Uniti hanno chiuso lo spazio aereo sul lago Michigan, uno dei cinque grandi laghi del Nord, «per motivi di difesa nazionale». Anche la Cina ha rivelato la presenza di un oggetto misterioso sul cielo della provincia dello Shandong davanti alla città di Rizhao, che si affaccia sul Mar Giallo.

Gli avvistamenti si moltiplicano, i militari sono stranamente restii a parlarne, i capi di Stato si consultano e le ricerche dei detriti proseguono senza che se ne sappia nulla. Emblematico è il caso dell'oggetto avvistato e abbattuto sabato sul Canada, solo un giorno dopo un evento analogo in Alaska. Appena informato della traccia rilevata dai radar, il premier Justin Trudeau si è messo in contatto con il presidente americano Joe Biden e insieme hanno deciso di attivare il Norad, l'associazione congiunta che garantisce la sicurezza dello spazio aereo sopra i due paesi. Due caccia F-22 americani si sono levati in volo da una base dell'Alaska, due F-18 canadesi sono partiti da una base di Alberta e un CP-140, un aereo da pattugliamento a elica, li ha raggiunti. Hanno osservato l'oggetto per un po', ma sappiamo solo che era a forma di cilindro e grande come un'automobile. Poi uno dei due piloti americani ha lanciato un missile AIM-9X da 500.000 dollari sul bersaglio. L'oggetto, che volava alla quota di 40.000 piedi, poco sopra agli aerei di linea, è andato in frantumi e non si è semplicemente afflosciato come il pallone spia-cinese.

Due elicotteri canadesi sono partiti con squadre che dovranno recuperare i rottami, ma non se ne è saputo più nulla. Ancora si stanno cercando i resti dell'oggetto abbattuto sull'Alaska venerdì, difficili da trovare perché le ore di luce in questo periodo sono poche. Su Twitter, Trudeau si è detto molto felice del successo della missione, ma l'opposizione lo ha incalzato: che bisogno c'era di coinvolgere gli americani e di fare abbattere l'oggetto da loro? Il Canada non era capace di farlo da solo? Anita Anand, ministro della Difesa, ha risposto alimentando solo altri interrogativi: «Dovevamo essere certi - ha detto - di avere in aria abbastanza risorse per assicurare il successo dell'operazione». Che cosa si temeva? Che l'oggetto rispondesse al fuoco o sparasse per primo?

Nelle stesse ore in Montana un deputato repubblicano, Matt Rosendale, rendeva noto di avere ricevuto una chiamata dal Dipartimento della Difesa che gli annunciava che un radar aveva individuato un oggetto sconosciuto proprio nel cielo sopra la sua testa, e che avrebbero mandato alcuni caccia a cercarlo. Lo spazio aereo è stato chiuso per alcune ore, ma l'intruso era sparito. L'Air Force ha detto che le ricerche erano state interrotte a causa del buio, il Norad ha aggiunto che l'anomalia era sul radar, ma che si era trattato di un falso allarme. Forse l'oggetto si è spostato verso est sul lago Michigan, determinando la chiusura dello spazio aereo. L'accenno ai «motivi di difesa nazionale» fa pensare che le autorità ne sappiano di più di quello che ci comunicano.

La paternità del pallone spia abbattuto il 4 febbraio è stata confermata da Pechino, ma di quelli colpiti venerdì e sabato sull'Alaska e il Canada, e di quello sparito sul Montana, non sappiamo nulla. Un portavoce del Norad, il maggiore Olivier Gallant, ha detto che «i militari hanno determinato che cosa fossero gli oggetti colpiti, ma non lo diranno». Lo stesso faranno probabilmente i cinesi con l'oggetto avvistato nello Shandong. I pescatori della zona sono stati avvisati di fare attenzione a quello che cade dal cielo, com'è stato confermato dal Global Times, l'appendice in inglese del Quotidiano del Popolo, e persino dall'agenzia russa Novosti.

GLI AVVISTAMENTI

Anche gli ufologi di tutto il mondo seguono con interesse queste strane vicende. Il maggior numero di avvistamenti di oggetti volanti non identificati avvenne negli anni successivi ai primi esperimenti nucleari e alle esplosioni di Hiroshima e Nagasaki, e c'è chi sostiene che quando stanno per scoppiare le bombe atomiche, gli ufo si fanno discretamente vivi per impedirlo. Speriamo sia così. Dopo il Covid e la guerra in Ucraina, non si sente proprio il bisogno pure di un'invasione aliena.