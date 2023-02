Domenica 12 Febbraio 2023, 17:52 - Ultimo aggiornamento: 18:07

Attenzione, oggetto non identificato. Proliferano gli avvistamenti di Ufo in questi giorni. Partiamo dai fondamentali: Ufo è un acronimo inglese che sta per Unidentified flying object, cioè oggetto volante non identificato. È l'espressione che si usa quando appunto viene avvistato un oggetto in cielo ma non si sa cosa sia. La parola fa pensare agli alieni, agli extra terrestri, a tutto quel mondo cinematografico legato alla fantascienza. Ma gli alieni non c'entrano con gli Ufo: i rapporti statunitensi sugli Oggetti non identificati non hanno trovato prove che gli avvistamenti rappresentassero vita extraterrestre. L'acronimo che dovete segnarvi, se seguite questi fenomeni, è anche un altro: UAP, unidentified anomalous phenomena, fenomeni anomali e non identificati.

Sapete quanti rapporti di avvistamenti di Uap e Ufo ha ricevuto il governo degli Stati Uniti solo nell'ultimo anno e mezzo? Quasi uno al giorno. Sono circa 350 le nuove segnalazioni di ciò che il governo americano definisce "fenomeno aereo non identificato", comunemente noto come UFO, dal marzo del 2021 - circa la metà delle quali sono finora inspiegabili, secondo un rapporto dell'Ufficio del Direttore dell'Intelligence Nazionale riportato da Cnn.

Cosa sono quegli oggetti: la metà rimane inspiegabile

Secondo il rapporto, l'ufficio del Pentagono responsabile del monitoraggio e dello studio degli avvistamenti ha identificato in via preliminare 163 delle segnalazioni come "palloni aerostatici o entità aerostatiche". Una manciata di altre segnalazioni sono state attribuite a droni, uccelli, eventi meteorologici o detriti aerei come sacchetti di plastica.

I restanti 171 avvistamenti di UAP o UFO segnalati continuano a non essere spiegati dal governo statunitense. «Alcuni di questi UAP non caratterizzati sembrano aver dimostrato caratteristiche di volo o capacità di prestazione insolite e richiedono ulteriori analisi", si legge nel rapporto.

La comunità dei servizi segreti e il Pentagono sembrano ancora non avere una spiegazione per almeno una parte di una serie di misteriosi oggetti volanti che sono stati visti muoversi nello spazio aereo militare limitato negli ultimi decenni. Secondo il rapporto, la maggior parte delle nuove segnalazioni proviene da piloti e operatori della Marina e dell'Aeronautica statunitensi «che hanno assistito a UAP nel corso delle loro mansioni operative e hanno riferito gli eventi».

La questione dello spionaggio



«Gli eventi UAP continuano a verificarsi in spazi aerei ristretti o sensibili, evidenziando possibili preoccupazioni per la sicurezza del volo o per le attività di raccolta degli avversari», si legge nel rapporto. Il Pentagono e la comunità di intelligence «continueranno a indagare su qualsiasi prova di un possibile coinvolgimento di governi stranieri in eventi UAP», si legge nel rapporto. «I fenomeni aerei non identificati rimangono una questione di sicurezza nazionale e continuerò a sostenere indagini approfondite su tutti i rapporti UAP e la supervisione da parte del Congresso», ha detto il rappresentante democratico della California Adam Schiff, ex presidente della Commissione intelligence della Camera.

Una questione di sicurezza nazionale, dunque. Ecco perché vengono abbattuti. E negli ultimi dieci giorni si sono intensificati sia avvistamenti che abbattimenti. Gli ultimi, recentissimi, casi analizzati negli Stati Uniti di oggetti non identificati abbattuti dai caccia sopra il Canada e l'Alaska sono palloni, più piccoli del pallone-spia cinese abbattuto sull'Oceano Atlantico lo scorso fine settimana. Lo ha detto ad Abc il leader della maggioranza dem al Senato Chuck Schumer, dopo aver ricevuto un briefing dal consigliere per la sicurezza nazionale Jake Sullivan. Alla domanda se i due oggetti fossero palloni, Schumer ha risposto: «Credono che lo fossero, sì, ma molto più piccoli del primo».

