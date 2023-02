Caccia Usa lancia un missile aria-aria e abbatte un oggetto volante «ottagonale»: è il quarto caso in pochi giorni

Ancora mistero nei cieli. Un caccia F-16 dell'esercito statunitense ha lanciato un missile aria-aria che ha abbattuto un oggetto volante «ottagonale» vicino a siti militari nel Michigan, sopra il lago Huron, dopo essere stato individuato come oggetto non identificato dai radar. Lo ha dichiarato il governatore del Michigan, Gretchen Whitmer, dicendo di essere «lieta di annunciare che è stato rimosso rapidamente, in modo sicuro e protetto».

Il Pentagono ha spiegato che l'oggetto aveva viaggiato vicino a siti militari statunitensi e ha rappresentato una minaccia per l'aviazione civile, oltre ad essere un potenziale strumento di sorveglianza. Si tratta del quarto oggetto volante abbattuto a febbraio da jet americani o canadesi dopo il grande pallone cinese del 4 febbraio.