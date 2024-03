Odessa, cosa è successo: bombardamento russo a "doppio tocco", almeno 20 i morti. La ricostruzione

Un attacco missilistico russo ha colpito infrastrutture civili nella città ucraina di Odessa, uccidendo almeno 20 persone e ferendone altre 73. Dopo che il primo missile ha colpito venerdì mattina la città portuale del Mar Nero, il personale dei servizi di emergenza ucraini accorsi sul posto è stato poi coinvolto in un secondo attacco, in un attacco noto come «double tap», («doppio tocco»), una tecnica utilizzata più volte dalla Russia nei due anni di guerra in Ucraina.

«Questa è la prima volta che si verifica un doppio attacco nella regione di Odessa», ha detto alla CNN Maryna Averina, portavoce del servizio di emergenza statale di Odessa. «I primi soccorritori sono arrivati ​​sul luogo dell'impatto e hanno subito iniziato a spegnere l'incendio, ripulendo le macerie e cercando le vittime. E poi c’è stato un secondo attacco missilistico», ha detto, aggiungendo che otto soccorritori sono stati uccisi.

Tra le vittime anche Denys Kolesnikov, 25 anni, che lavorava in una stazione dei vigili del fuoco a Odessa.

Gli attacchi nel giorno del voto

Gli attacchi sono arrivati nel giorno delle elezioni che dovrebbero consegnare al presidente Vladimir Putin un quinto mandato. La Russia ha lanciato il primo missile intorno alle 11 ora locale, colpendo un edificio civile e provocando lo scoppio di un incendio. I soccorritori sono arrivati ​​per cercare di spegnere l'incendio e cercare i sopravvissuti prima di essere coinvolti nel secondo attacco poco dopo. Oltre ai 20 morti, il procuratore generale ucraino Andriy Kostin ha affermato che almeno 73 persone sono rimaste ferite, tra cui sette membri del personale dei servizi di emergenza.

Il ruolo di Odessa

Odessa, un porto cruciale per le esportazioni di grano dell’Ucraina e un’importante base per la sua marina, ha subito enormi danni dopo mesi di attacchi russi. La settimana scorsa, un missile russo è esploso a poche centinaia di metri da un convoglio che trasportava il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e il primo ministro greco Kyriakos Mitsotakis. Zelensky compie spesso viaggi ad alto rischio in prima linea e ha accolto dozzine di leader mondiali in Ucraina da quando la Russia ha invaso il suo Paese. Ma l’attacco è stata una degli attacchi più vicini per il presidente.