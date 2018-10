Pippa non rinuncia all'invito, maxi-pancione e tacchi alti non la fermano

Pippa Middleton non perde un matrimonio. Nonostante il pancione di nove mesi, la sorellina di Kate non ha voluto perdere questo nuovo «sì», confermandosi regina indiscussa dei matrimoni, e invitata perfetta. Ieri si è presentata alle nozze di Eugenie indossando un attillato abito verde che metteva in risalto il suo pancione e sfoggiando addirittura altissimi tacchi a spillo. Scortata dal marito James Matthews e dal fratello James Middleton è apparsa in forma smagliante, anche se c’era chi la immaginava già alla Lindo Wing, la stessa «ala privata» dell’ospedale St. Mary di Londra scelta dalla sorella Kate, in procinto di dare alla luce il suo bebé.



Ultimo aggiornamento: 19:27

© RIPRODUZIONE RISERVATA