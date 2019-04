Notre Dame brucia, i jihadisti esultano sul web. E sui social monta la tesi del complotto islamico

I jihadisti esultano per il rogo di Notre Dame. La notizia viene data da Site, dopo che aveva iniziato a rimbalzare da un social all'altro. È un copione che si ripete: quando l'Occidente soffre, che sia per un attentato e per la devastazione di un simbolo della cristianità come Notre Dame, arriva puntuale l'esultanza della parte più fondamentalista dell'Islam.

Notre-Dame, i vescovi: «Anni di lavoro per la ricostruzione». Sgarbi: «Riaperta nel 2029»

A quanto scrive Site sul suo profilo twitter, sono numerosi i profili collegati ad account di islamisti dai quali vengono condivise foto dei media che mostrano le fiamme e il fumo che si alza dalla cattedrale di Parigi, immagini accompagnate da commenti in cui si esprime gioia per la tragedia che ha colpito la capitale francese. Site parla espressamente di «baldoria» social degli islamisti che a corredo delle foto che mostrano la devastazione di Notre Dame, pubblicano frasi di giubilo.

Jihadists Revel in Notre Dame Cathedral Fire https://t.co/MGdNP4oPz0 — SITE Intel Group (@siteintelgroup) 15 aprile 2019

Italiani guardate bene #NotreDame e pensate bene chi votare prossimamente,perché se accoglieremo l’Islam come ha fatto la #Francia le prossime a bruciare saranno le nostre chiese, fino ad arrivare a San Pietro! — alex (@fusaro_alex) 15 aprile 2019

Incendio Notre Dame: "atti vandalici" contro simboli della cristianità, non sarebbe la prima Chiesa bruciata! Li chiamano atti vandalici, vorrebbero nascondere l'amara verità, ma certo è che lo scontro Islam /cristianita ha già avuto inizio!Ce l'abbiamo in casa,ne portiamo altri? — salsedine (@TuriSindoni) 15 aprile 2019

#NotreDame siamo sotto attacco, c'è una guerra tra noi e l'islam, prima lo capiamo meglio è. — Ostap Bender (@OstapBe23956684) 15 aprile 2019

#NotreDame @matteosalvinimi @luigidimaio Cari amici dell'#Islam ecco cosa fanno le care #risorse in Francia. Bruciano le chiese. Li volete anche da noi ? volete che bruci pure il #Vaticano ? — Andrea Berti (@AndreaB14966796) 15 aprile 2019

Ultimo aggiornamento: 23:29

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Inevitabile, sui social si diffonde anche la tesi complottista della vendetta islamica. Nonostante non ci sia nessun elemento che abbia fatto pensare a un incendio doloso e le autorità francesi abbiano semmai ribadito la probabilità che il rogo sia partito dalle impalcature che ingabbiavano Notre-Dame, oggetto di un imponente intervento di restauro, una parte di utenti irriducibili è convinta che dietro le fiamme ci sia la mano jihadista.