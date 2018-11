Niente neve nel villaggio di Babbo Natale: i turisti cancellano viaggi in Lapponia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

E’ forse una delle delusioni più grandi per tutti i fan di Babbo Natale: arrivare in Lapponia in questo periodo, un mese prima del magico tour per il mondo a consegnare regali, e non trovare la neve. Questo è quanto accade nelle strade di Rovaniemi, città finlandese dove si trova il Santa Claus Village. Non sono pochi i turisti che stanno cancellando le prenotazioni. Il quotidiano britannico Sun riporta come siano diverse le agenzie di viaggio inglese abbiano interrotto i viaggi già organizzati.«Le foto che ho visto sono terribili, e spendere 565 euro a persona per un giorno e andare via senza la magia del Natale è molto deludente», commenta Chris Dunleavy, uno dei turisti che ha cercato il suo viaggio natalizio da sogno.Paavo Korpela dell’Istituto meteorologico finlandese, ha sottolineato la straordinarietà di questo clima. “E’ quasi il minimo storico per le nevicate, ci sono quasi 20-30 centimetri in meno del solito nella Lapponia centrale”, ha detto intervistato dalla tv di Stato finlandese, Yle.Giusto per dare una misura su cosa significhi il turismo in Lapponia, l’operatore aeroportuale finlandese Finavia ha reso noto come proprio in questo periodo di Natale arriveranno in Lapponia 677 voli charter (89 voli in più rispetto al 2007).