Putin «non crede più ai negoziati». Cambiato l'approccio dopo l'affondamento dell'incrociatore Moskva. Le indiscrezioni del Ft

Sembra non esserci più speranza per una pace (o almeno una tregua) tra Russia e Ucraina. Vladimir Putin avrebbe perso interesse per i negoziati. A riportarlo il Financial Times, che cita tre fonti informate secondo cui il presidente russo non avrebbe più interesse a risolvere il conflitto diplomaticamente, ma vorrebbe invece impadronirsi di quanto più territorio dell'Ucraina possibile. «Putin crede sinceramente alle sciocchezze che sente alla televisione (russa, ndr) e vuole vincere alla grande», ha dichiarato una delle fonti, secondo cui il suo approccio si è rafforzato dopo l'affondamento dell'incrociatore Moskva, di cui l'Ucraina ha rivendicato la responsabilità.

Negoziati tra Russia e Ucraina, l'ultima posizione di Putin

Tra Russia e Ucraina i negoziati vanno avanti da mesi. «C'era la speranza di un accordo - continua una delle fonti del Ft -. Putin andava avanti e indietro. Ha bisogno di trovare un modo per uscirne vincitore». Ma dopo l'affondamento della Moskva «Putin era contrario a firmare qualsiasi cosa. [ . . . ] perché è stato umiliante». I funzionari ucraini e occidentali hanno sempre dubitato del suo impegno nei colloqui di pace, sospettando che fosse un modo per guadagnare tempo per l'offensiva di Mosca. Il presidente russo sembra avere una visione distorta della guerra come esposta dai suoi generali e rappresentata dalla televisione russa, hanno detto le persone informate sulle conversazioni con lui.

L'Ucraina ha proposto alla Russia colloqui nei pressi del sito dell'acciaieria Azovstal a Mariupol. «Abbiamo invitato i russi a tenere una sessione speciale di colloqui proprio accanto al sito di Azovstal», ha detto in un briefing Oleksiy Arestovitch, consigliere del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, spiegando di essere «in attesa della risposta» dalla delegazione russa.