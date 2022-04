Austria contro Ucraina. Il ministro degli Esteri austriaco Alexander Schallenberg ha detto la scorsa settimana a un summit dei media europei che alla Nazione guida da Zelensky non dovrebbe essere offerta l'adesione all'Unione Europea. Così riferisce Pravda, quotidiano russo fondato nel 1912. Per Schallenberg ci dovrebbero essere legami più profondi tra l'Europa e l'Ucraina: ma l'adesione completa non è uno di questi.

Austria contro l'ingresso dell'Ucraina in Ue, i motivi

Secondo il ministro degli Esteri austriaco, basterebbe l'adesione alla zona economica dell'UE o semplicemente il mantenimento dell'attuale status quo. Così ha riferito l'austriaca Heute. Ma quali sono i motivi dietro questo rifiuto? Il "no" all'ingresso a giugno da parte di Schallenberg si riferisce anche alle domande presentate da altre Nazioni per entrare a far parte dell'Unione Europea. Diversi Stati dei Balcani occidentali si stanno attualmente unendo ai colloqui per l'adesione all'UE.

Le parole di Ursula von der Leyen

Il presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha anche detto che vuole l'Ucraina nell'UE. «Ci appartengono. Li vogliamo dentro», dichiarava la von der Leyen a fine febbraio.

