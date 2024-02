Navalny, il video del convoglio che trasporta il corpo all'obitorio: così i russi hanno tentato di nasconderlo alla famiglia

I giornalisti del quotidiano indipendente Mediazona hanno scoperto i filmati della notte dopo la morte di Alexey Navalny che mostrano un convoglio di veicoli ufficiali in viaggio da una città vicino alla prigione dove Navalny è morto verso la Salekhard, dove il corpo dell'oppositore di Putin si troverebbe ora all'obitorio. Secondo Mediazona, i filmati disponibili al pubblico provenivano da telecamere stradali installate per aiutare la gente del posto a valutare le condizioni di attraversamento del ghiaccio e i tempi di attesa dei traghetti sul fiume Ob, che interseca l’unica strada che collega la prigione a Salekhard.

Navalny morto di notte e tenuto nascosto per ore? L'ispezione a sorpresa nell'IK-3, le celle chiuse e l'arrivo dell'ambulanza

Il video del convoglio

Intorno alla mezzanotte della notte del 16 febbraio, un convoglio composto da due veicoli della polizia stradale, davanti e dietro, una berlina grigia con targa civile e un veicolo utilitario fuoristrada delle FSIN è stato individuato e registrato mentre attraversava la strada ghiacciata sopra il fiume.

Navalny, la visita degli 007 russi prima della sua morte: telecamere disconnesse. Il corpo in un obitorio siberiano: presenta lividi

Il tentativo di nascondere il corpo

Mediazona ha notato che il convoglio viaggiava molto più lentamente rispetto agli altri veicoli.

Dopo aver attraversato il fiume Ob, ha viaggiato in direzione di Salekhard, anche se non sono disponibili filmati che mostrino il resto del suo percorso. I giornalisti di Mediazona ritengono che il convoglio stesse trasportando il corpo di Alexey Navalny dalla prigione a Salekhard, nel tentativo deliberato di nasconderlo ai parenti di Navalny. Non sono riusciti a trovare convogli simili durante la traversata nelle riprese dei giorni precedenti.