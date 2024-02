Navalny, la moglie denuncia: «Putin tiene in ostaggio il corpo di mio marito e lo tortura anche da morto»

Yulia Navalnaya, la vedova di Alexei Navalny, accusa (di nuovo) Vladimir Putin di «torturare» il corpo del marito, tenendolo «in ostaggio». In un video di sei minuti su Youtube, la donna, in abiti neri, denuncia: «Sapevamo già che la fede di Putin era falsa. Ma ora lo vediamo più chiaramente che mai. Nessun vero cristiano potrebbe mai fare quello che Putin sta facendo ora con il corpo di Alexei».

Navalny, la denuncia della vedova

A nove giorni dalla morte dell'oppositore in una colonia penale, la vedova denuncia le autorità russe - come già la madre ieri - di aver messo in atto numerosi ricatti per cercare di organizzare un «funerale segreto».«La sua morte non è stata sufficiente per Putin», accusa Yulia Navalaya, secondo cui le autorità stanno «prendendo in giro» e «ricattando» la madre, minacciando di seppellire il suo corpo nella prigione dove è morto.

«Putin è l'unico responsabile» della situazione attuale, colui che dà gli ordini, «lo stesso che ama mostrare di essere un cristiano devoto», ha detto ancora la vedova, nel video che mostra il presidente a diversi eventi pubblici legati alla Chiesa ortodossa. «Lo avete torturato in vita e ora continuate a torturarlo nella morte», ha accusato infine Yulia Navalnaya, che chiede che il corpo del marito sia rilasciato «senza condizioni».