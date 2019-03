Malore durante il viaggio di nozze a Fuerteventura, muore sul volo di ritorno sotto gli occhi del marito

Ultimo aggiornamento: 17:12

Era inquando ha avuto un. Nicola Spencer avevae da meno di una settimana si era sposata con il compagno Jason Nicholls, amico di infanzia, con cui aveva condiviso moltissime cose. La coppia era in viaggio di nozzequando Nicola ha iniziato a stare male e due giorni dopo è morta.Erano volati alle Canarie per rilassarsi e godersi il loro amore, ma poco dopo l'arrivo la 42enne, che lavorava come manager a Londra, ha inziato ad avvertire forti dolori alla pancia e delle piccole perdite di sangue, a cui però non ha voluto dare peso, fino a quando due giorni dopo non è deceduta sotto gli occhi del neo sposo. Non si conoscono ancora le cause del decesso: Nicola è morta lo scorso settembre e solo tra qualche giorno, come riporta il Daily Mail , il tribunale stabilirà cosa è successo.In questa storia, infatti, Rebecca, la figlia 23enne della donna non si riesce a dare pace. «Il giorno della partenza per le Canarie ci aveva chiamato dicendo di non sentirsi molto bene, ma che non era nulla di grave. Tuttavia, una volta arrivata lì, ha cominciato a perdere sangue. Trasferita in un ospedale locale, le hanno detto che era disidratata e che aveva una infezione alle vie urinarie», ha spiegato la figlia. Nicola e Jason erano amici di infanzia, negli anni si sono persi di vista per poi rincontrarsi 15 anni fa e decidere di sosarsi.Quando Nicola si è resa conto di non stare bene ha preso un biglietto aereo per tornare a casa, ma sul volo si è sentita male ed è morta: «Sono passati sei mesi e ancora non sappiamo cosa sia successo. Godeva di buona salute, per questo per noi è stato uno choc enorme», spiega la famiglia che ora vuole sapere cosa sia successo.