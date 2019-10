Lei muore di cancro e lui la sposa durante il funerale davanti a testimoni e amici

Una giovane donna ha perso la sua battaglia contro il cancro, il suo fidanzato per mostrare tutto il suo amore l’ha sposata durante il funerale. Lo sposo con il cuore spezzato, Xu Shinan, 35 anni, ha portato a termine il sogno della sua amata. Lei, Yang Liu, nella bara era vestita con un abito da sposa bianco, circondata da 169 mazzi di rose rosa. Xu accanto a lei ha letto i voti del matrimonio.

La cerimonia speciale si è svolta nella sala funeraria di Dalian, nella Cina orientale. Testimoni le famiglie di entrambi i ragazzi e tanti amici. «Moglie, per favore non preoccuparti! Il resto della mia vita sarà doloroso, ma non mi arrenderò...sarai sempre accanto a me», ha detto Xu.

Yang, 34 anni, è morta il 14 ottobre dopo aver combattuto contro il cancro per cinque anni e mezzo. E lui Xu è rimasto al fianco del corpo di Yang per sette giorni dalla sua morte, che è un rito in Cina per pagare rispetto ai defunti.



La storia della coppia è stata descritta in un recente rapporto del Dalian Evening News. Secondo il giornale, Xu e Yang erano compagni di classe universitari. Si sono conosciuti facendo lunghe chiacchierate in chat su Internet e si sono innamorati nell’agosto del 2007. La coppia aveva iniziato a prepararsi per il matrimonio già dal 2013. Ma la loro vita è stata sconvolta tre mesi dopo quando Yang ha iniziato a provare dolore al petto.

Alla futura sposa, all’epoca 28enne, fu diagnosticato un tumore al seno. Ha subito un intervento chirurgico e diversi cicli di chemioterapia, «ma non ha mai pianto e sorrideva sempre», ha ricordato Xu. Ha documentato tutto il suo calvario attraverso il suo account su Weibo simile a Twitter, sperando di ispirare altri malati di cancro.

Nel 2017, le condizioni di Yang sono migliorate e la coppia ha iniziato a risparmiare denaro per un appartamento e prepararsi di nuovo per il loro matrimonio. Sfortunatamente, il suo cancro è tornato un anno dopo, prima che potessero arrivare all’altare. Xu ha portato Yang a visitare gli ospedali in tutto il paese nel tentativo di trovare un trattamento migliore.

«Abbiamo attraversato la nazione, in cerca di assistenza medica. Dopo tutto è stato un anno felice», ha detto il ragazzo. La salute di Yang è peggiorata nel maggio di quest’anno e ha dovuto essere ricoverata in ospedale a Dalian. Ha sofferto una serie di complicazioni ed è rimasta a letto fino a luglio «dopo aver subito gravi fratture ossee causate da starnuti». Il sei ottobre poi è entrata in coma, è stata dichiarata morta una settimana dopo. «Alla fine non è riuscita più nemmeno a riconoscermi e non ci siamo potuti salutare», ha detto l’uomo devastato.

Poi è accaduto qualcosa di particolare. Xu dopo la morte di Yang, ha scoperto dal suo carrello online che aveva scelto alcuni abiti da sposa prima di essere ricoverata in ospedale. «Ho promesso di comprarle l’abito da sposa più bello», ha detto e così ha fatto. Il proprietario del negozio dopo aver ascoltato la loro storia era così commosso dalla storia che gli ha detto di scegliere qualunque vestito desiderasse per un gettone di 1 yuan.

In piedi di fronte alla sua famiglia e ai suoi amici, durante la cerimonia matrimoniale-funebre Xu ha detto: «Sebbene il matrimonio di oggi sia in ritardo, ho realizzato il sogno di Yang». «Tutto quello che posso fare - ha detto rivolgendosi al suo amore - è soddisfare il tuo desiderio e lasciarti indossare un abito da sposa». La storia di Xu e Yang ha commosso migliaia di persone sul Weibo cinese simile a Twitter, che ha elogiato la dedizione dello sposo. Ma sta facendo anche il giro del mondo. Un utente web noto come “Chu-Twinkle-Chu” ha dichiarato: “Dovrebbero esserci più uomini così devoti e affettuosi nel mondo». Un altro commentatore noto come “Juanzi 03584” ha scritto: «Questo è il vero amore». Un terzo lettore “LCJ” ha condiviso: «Spero che possiate incontrarvi nella prossima vita».

