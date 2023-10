Supera il limite di velocità con l'auto e riceve una multa da incubo: 1,3 milioni di euro. «Venga in tribunale»

Una multa incredibile. Un uomo è stato sorpreso a correre in auto lungo un'autostrada della Georgia, così la polizia gli ha recapitato una multa da 1,4 milioni di dollari (circa 1 milione e 300mila euro). Connor Cato stava guidando verso casa il 2 settembre scorso, quando la Georgia State Patrol lo ha sorpreso mentre andava a 90 in una zona dove il limite era di 55 miglia all'ora. Anche se si aspettava una multa salata, Cato è rimasto scioccato quando gli è stato consegnato il verbale.

Multa record in auto, cosa è successo

L'uomo ha chiamato il tribunale presumendo che la tariffa fosse un errore di battitura, ma secondo quanto riferito dai media locali, gli è stato detto che avrebbe dovuto pagare la somma o comparire in tribunale. «1,4 milioni di dollari? Non è possibile», ha detto al telefono. «Sì signore, o paghi l'importo del biglietto o venga in tribunale il 21 dicembre alle 13:30», la replica dell'agente.

L'avvocato difensore penale Sneh Patel ha detto di non aver mai visto una multa così alta per un reato minore. «1,4 milioni di dollari è qualcosa che riguarda casi di traffico di droga, omicidi o aggressioni aggravate», ha detto a un tabloid locale americano.

La cifra sconcertante è stata generata da un software automaticamente: viene così applicato ai "super speeder", ossia a chiunque venga sorpreso a superare di oltre 35 miglia il limite di velocità, ha spiegato Joshua Peacock, portavoce del governo della città di Savannah (Georgia).

Georgia man slapped with $1.4M speeding ticket for driving 35 mph over limit https://t.co/sp1y6LeyGQ pic.twitter.com/hwNl4zFRJs — New York Post (@nypost) October 16, 2023

Le multe per “supervelocità” prevedono una comparizione obbligatoria in tribunale e non comportano una sanzione pecuniaria se emesse dalla polizia. La città utilizza il nuovo sistema dal 2017, ma «sta attualmente lavorando per per evitare errori e confusione».