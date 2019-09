Mucche in fuga in autostrada, bloccato un tunnel in Svizzera

Un incidente singolare che ha determinato la chiusura dell'Eggfluetunnel, lungo la strada principale J18 svizzera per una ventina di minuti. Causa di tutto è stata la fuga di molte mucche in galleria vicino alla località svizzera di Grellingen. Tutti i bovini sono stati recuperati in pochi minuti, prima dell'arrivo della polizia. Secondo quanto riferito dalla polizia cantonale, il trasportatore dei bovini, diretto a Basilea, è stato costretto a una frenata improvvisa a causa di una colonna di auto all'interno della galleria. Per motivi ancora da chiarire, le porte laterali del veicolo si sono aperte, lasciando uscire le mucche che hanno rapidamente preso la fuga. Diverse persone hanno però recuperato gli animali riportandoli al veicolo. L'autista, ora ricercato, è poi ripartito prima che arrivasse la polizia.

Grellingen (BL): «Que font ces vaches dans un tunnel d'autoroute?» https://t.co/n1WypqAOzz pic.twitter.com/KU5FDCu7aH — Actualités Suisse (@SuisseSUI) September 20, 2019

