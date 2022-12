Va all'appuntamento Tinder con tre donne e muore, si indaga per omicidio. «Era legato mani e piedi»

È morto durante un appuntamento con tre donne rimediato su Tinder. La tragedia è avvenuta a Buenos Aires, in Argentina. Come riportano i media internazionali, l'inglese Daniel Rusticane (60 anni), residente nella capitale argentina da anni, è morto durante un incontro concordato sulla popolare app di appuntamenti con altre tre donne. Secondo le autorità locali potrebbe trattarsi di un omicidio.

La ricostruzione della vicenda

Daniel Rusticane, veterano di guerra, è stato trovato senza vita nel suo letto dalla polizia. L'uom, che aveva combattuto nella guerra delle Falkland, è stato trovato legato mani e piedi. Gli investigatori inoltre hanno ricostruito il furto oggetti di valore dalla sua abitazione. L'auto del sessantenne, una Ford Ranger, è stata rinvenuta a cinque isolati di distanza da dove è stato rinvenuto il corpo. A bordo del mezzo sono state trovate diverse impronte digitali.

La figlia della vittima, Gisela Rusticane, la quale ha allertato le forze di polizia dopo aver trovato il padre senza vita, secondo quanto riporta la Bild, avrebbe chiesto ai vicini se fossero riusciti a vedere le persone entrate in casa con il padre. Un amico della vittima avrebbe poi dichiarato agli inquirenti che quella notte il 60enne gli aveva inviato un messaggio vocale raccontandogli dell'appuntamento con le tre donne.

La traccia più importante che in questo momento gli investigatori hanno in mano sono le chat di Tinder del defunto. Il corpo dell'uomo è già stato sottoposto ad autopsia, la quale ha stabilito un infarto come causa della morte. Ora, però, la Procura argentina dovrà chiarire se Daniel Rusticane sia morto per cause naturali o se il veterano di guerra sia stato drogato. Si attende ancora l'esito del rapporto tossicologico. Un portavoce della polizia ha dichiarato: «C'è anche la possibilità che le donne lo abbiano legato e che abbia subito uno choc». Il pm che cordina le indagini, Karina Licalzi ha detto di non escludere che ci fossero stati «giochi sessuali prima della morte».

