Facebook Dating arriva in Italia e rincorre Tinder: dagli appuntamenti video alle "passioni segrete". Ecco come funziona

Facebook Dating arriva in Europa (e quindi anche in Italia) dopo il successo registrato nel continente americano e nel sud-est asiatico. È un'opzione attivabile a richiesta sul proprio profilo all'interno dell'app di Facebook: si tratta di «un posto per trovare l'amore attraverso le cose che ti piacciono; noi vogliamo che inizino relazioni durature che hanno un significato», ha commentato romanticamente la product manager Kate Orseth durante la videoconferenza di presentazione via Zoom.

Riservato ai maggiori di 18 anni, Facebook Dating richiede un profilo da compilare appositamente in cui elencare gusti, interessi e dettagli per creare il Match (l'incontro) perfetto. Tra le funzionalità che verranno implementate esclusivamente sul profilo Dating ci sono le Stories in cui condividere momenti di vita quotidiana e le Passioni Segrete che permetteranno di scoprire potenziali partner tra le persone, anch'esse iscritte a Facebook Dating, con cui si ha già stretto amicizia su Facebook o Instagram. Infine, una volta avvenuto il match in Dating, ecco l'Appuntamento Video, una videochiamata che avverrà dopo l'accettazione via notifica dell'altra persona.

In Facebook tengono a sottolineare che in Dating non ci sarà pubblicità e che è garantita la sicurezza e la privacy delle persone: nessuna informazione relativa al profilo Dating apparirà mai sulla timeline di Facebook. Visto il successo che il social network ha in Italia (oltre 29 milioni di utenti) c'è la possibilità che Facebook Dating diventi una cosiddetta killer application.

