Tre morti nell'aereo finito contro una montagna in Tirolo Mappa

Almeno tre i morti per lo schianto di un piccolo aereo da turismo sulle Alpi austriache, in Tirolo. Lo ha riferito una portavoce della polizia di Innsbruck alla dpa. L'aereo si è schiantato su una montagna, a circa 2.400 metri di altitudine, nei pressi della cittadina die del confine con la Germania. L'incidente, la cui dinamica non è ancora chiara, è avvenuto intorno alle 17.30. Al momento dello schianto, le condizioni meteo erano buone. La polizia e i soccorritori hanno raggiunto in elicottero il luogo dell'incidente.