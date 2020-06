Tre 3 morti accoltellati e 2 feriti al parco di Reading vicino a Londra dopo le proteste Black Lives Matter, un fermato

Un uomo armato di coltello ha attaccato alcune persone all'interno dei giardini Forbury a Reading, una città alla periferia ovest di Londra. Il Telegraph riferisce di 3 morti e due feriti. L'aggressore è poi fuggito facendo perdere le proprie tracce. E' in corso la caccia all'uomo dopo che la zona è stata posta in lockdown della polizia che riferisce di un "serio incidente" e che pera l'episodio è catalogato come "casuale" mentre c'è già chi parla di atto terroristico. In quel parco si sono tenute negli ultimi finesettimana le proteste di Black Lives Matter. Quella di oggi era comunque finita da molte ore. Cìè una persona fermata, ma la polizia non ha detto per quale motivo.

Rave illegali dopo lockdown nel Regno Unito: un morto, uno stupro e 3 ragazzi accoltellati. Video

La zona è stata isolata e i feriti soccorsi. Oltre alla polizia e alle ambulanze sono stati fatti arrivare anche due elicotteri. In Rete anche video molto crudi in cui persone a terra vengono rianimati, in tanti chiedono di non diffondere quelle immagini perché non c'è stato ancora il tempo di avvertire i familiari.

We are aware of reports of an incident in Forbury Gardens, Reading. Officers are on the scene and investigating the incident. — Thames Valley Police (@ThamesVP) June 20, 2020



Forbury Gardens è la zona di Reading che negli ultimi finesettimana ha ospitato le proteste di Black Lives Matter, anche se non vi sono per ora ipotesi di collegamento con l'aggressione di questa sera.

Ultimo aggiornamento: 23:13

© RIPRODUZIONE RISERVATA