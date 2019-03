Sbranata dai suoi due pitbull mentre li sfama nella clinica veterinaria in Texas dov'erano ricoverati per “aggressività”

È stata sbranata dai suoi stessi cani. Johana Villafane, 33enne del Texas, mamma di due figli, è stata aggredita mortalmente dai suoi due pitbull, un maschio e una femmina, che si trovavano all'O'Connor Animal Hospital di Irving, dove erano stati ricoverati per essere sottoposti ad alcuni test dopo aver aggredito una persona all'inizio della settimana.

La famiglia credeva che fossero affetti da rabbia, come riporta anche il Daily Mail, così hanno deciso di portarli in un centro specializzato che capisse i motivi della loro improvvisa aggressività. Quando la padrona è entrata nel recinto per dar loro da mangiare però si sono avventati sopra di lei, senza lasciarle scampo. La donna è stata ritrovata in una pozza di sangue e gli stessi animali non permettevano a nessuno di avvicinarsi al corpo, rendendo difficile anche il recupero.



È stato necessario l'intervento della polizia che ha dovuto sparare ai cani per permettere di prestare soccorso alla donna, anche se purtroppo per lei non c'è stato più nulla da fare: poco dopo il ricovero in ospedale è morta a seguito delle gravissime lesioni riportate. Ora i cadaveri degli animali saranno analizzati per capire cosa possa aver causato tanta aggressività.

Ultimo aggiornamento: 15:04

