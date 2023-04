Mercoledì 12 Aprile 2023, 13:01 - Ultimo aggiornamento: 13:19

Come sempre Putin accoglie a suon di missili il presidente americano Joe Biden quando Potus (President of the United States) sbarca in Europa: dopo i test dei missili Satan-2 con cui "salutò" l'arrivo di Biden in Ucraina, questa volta aumenta lo sfarzo dell'accoglienza lanciando un missile intercontinentale nucleare in coincidenza con l'arrivo del rivale in Irlanda.

Sprigionando un inferno di fiamme un Topol-ME, noto anche come Yars-E, a tre stadi è decollato la notte scorsa dallo storico cosmodromo di Kapustrin Yar, vicino a Volograd, nella regione di Astrakhan, per abbattersi poco dopo sulla catena montuosa di Sary-Shagan nell'attiguo Kazakistan. Un tragitto relativamente breve per un missile che ha una gittata di oltre 12mila chilometri e che quindi più colpire numerose zone degli Stati Uniti.

Un'arma particolarmente temuta dagli Usa perché le intelligence occidentali ritengono questo poderoso missile capace di perforare lo Scudo americano (Abm) grazie alla manovrabilità anche a velocità ipersoniche e alla possibilità di rilasciare falsi bersagli per ingannare sistemi anti-missilistici anche basati su tecnologia laser. Per tirarlo giù bisogna colpirlo mentre è in ascesa, un compito che potrebbe essere svolto solo da caccia intercettori basati in Europa.

April 10-11, 22:00-23:00 UTC, a Topol-ME/15P155ME (Тополь-МЭ/15П155МЭ) may be launched from KapYar to Balkhash. Topol-ME will be used for testing reentry vehicles. NOTAMs: N2496/23, K2305/23, K2306/23



Source: TG-channel "Militaryrussia" https://t.co/1t9A6bgP0C pic.twitter.com/ssiF7R5aNV — Evgeniy Maksimov (@PararamTadam) April 9, 2023

Una missione resa assai più complicata dal fatto che il missile, nonostate l'altezza di 22 metri e il peso di 42 tonnellate, sia anche carrabile (trasportabile) pure su strade sterrate grazie a un mastodontico camion il cui "bilico", con 8 coppie di pneumatici alti come un uomo, si solleva in verticale ricordando il cambio di assetto dei robot Transformers. Il passaggio di questi giganteschi mezzi è sempre fra i più applauditi durante le sfilate dell'armata rossa davanti al Cremlino. Gli stadi funzionano a combustibile solido, il che permette di tenerlì carichi anche per lunghi periodi e di procedere al lancio in tempi assai brevi.

Micidiale la sua presunta precisione (raggio di 350 metri dal bersaglio): la versione testata ieri dovrebbe essere in grado di portare più testate nucleari (Mirv) da 550 kilotoni ciascuna, oltre 20 volte la potenza della bomba sganciata dagli americani su Hiroshima.

Del test ha riferito lo stesso ministero della Difesa russo affermando che si è trattato di "provare l'efficienza di sistemi militare avanzati di missili balistici intercontinentali".

E se proprio non si vuole pensare alla coincidenza del test con l'arrivo di Biden In Europa, si può ricordare che oggi il 62° dello sbarco del primo uomo nello spazio, Yuri Gagarin.