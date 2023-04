Putin testa il nuovo missile intercontinentale nucleare: ecco il test del micidiale Yars-E a testate multiple

Come sempre Putin accoglie a suon di missili il presidente americano Joe Biden sbarca in Europa: dopo i test dei missili Satan-2 con cui "salutò" l'arrivo di Biden in Ucraina, questa volta aumenta lo sfarzo dell'accoglienza lanciando un missile intercontinentale nucleare in coincidenza con l'arrivo del rivale in Irlanda.

Sprigionando un inferno di fiamme un missile Topol-ME, noto anche come Yars-E, a tre stadi è decollato la notte scorsa dallo storico cosmodromo di Kapustrin Yar, vicino a Volograd, nella regione di Astrakhan, per abbattersi poco dopo sulla catena montuosa di Sary-Shagan nell'attiguo Kazakistan. Un tragitto relativamente breve per un missile che ha una gittata di oltre 12mila chilometri e che quindi più colpire numerose zone degli Stati Uniti.