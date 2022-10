Miss Crimea 2022 multata per aver cantato una canzone filo-ucraina: Olga Valeyeva pagherà 40mila rubli

Doveva stare più attenta Olga Valeyeva e mettersi al riparo dalle autorità russe che non transigono sull'identità ucraina: per loro va cancellata. Anche se sei Miss Crimea 2022, anche se ti esponi in un contesto che può sembrare leggero e lontano dalla guerra scatenata da Putin. Ebbene anche se partecipi a un concorso di bellezza, non puoi prescindere dagli obiettivi militari e da quella brutale operazione militare lanciata lo scorso 24 febbraio in Ucraina.

Ma cosa ha combinato Olga valeyeva, inconronata Miss Crimea 2022? Olga è stata multata dalle autorità per aver cantato assieme ad un'amica la canzone patriottica ucraina Chervona Kalyna in un video postato su Instagram. L'amica dovrà scontare dieci giorni di carcere mentre la Miss, Olga Valeyeva, dovrà pagare solo una multa di 40mila rubli (680 dollari) perché madre di bambini piccoli.

Entrambe le donne, riferisce il sito Meduza, sono state accusate di discredito delle forze armate e propaganda per organizzazioni estremiste. Il canale Telegram del ministero dell'interno della Crimea occupata ha poi diffuso un video in cui le due donne, che appaiono col volto oscurato, si scusano per aver cantato la canzone.

😀A serious incident took place in #Crimea.



Two tipsy women in Simferopol, one of which is the Miss Crimea 2021 finalist, recorded themselves singing "Oi u luzi chervona kalyna" in Ukrainian and uploaded it to Instagram.



The police are investigating the case. pic.twitter.com/8pUGR7CkYp

— KyivPost (@KyivPost) October 2, 2022