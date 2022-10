Putin, pesce congelato alle famiglie di chi si arruola: così le mogli convincono i mariti ad andare in guerra

Riceveranno 5kg di pesce congelato le famiglie di chi si arruola in guerra. È questo il sostegno statale che Putin ha previsto per i residenti arruolati nell'isola russa di Sakhalin. La notizia arriva dal sito di news russo, Iasakh.com, che cita Mikhail Shuvalov, capo del Comitato Esecutivo Regionale del partito Russia Unita.

«Il governo della regione di Sakhalin ha raggiunto un accordo con i pescatori e nella regione di Sakhalin sono state assegnate circa 9 tonnellate di pesce fresco congelato. Si tratta di salmoni passera, merluzzo e chum. E presto, i nostri volontari, circa 180 persone in tutta la regione di Sakhalin, porteranno circa 5-6 chilogrammi a persona alle famiglie dei residenti mobilitati».

Sakhalin, Russia: families of mobilized men will get 5 kg of frozen fish per each person.



Sounds like a deal: turn your husband or son to the drafting office and get some fish in return.



It's no ram, but better than nothing. pic.twitter.com/wBpP7hr2WX

— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) October 4, 2022