Miss Crimea, multa per aver cantato una canzone ucraina: è accusata di discredito delle forze armate

La sua colpa è aver cantato una canzone patriottica ucraina. Perciò Olga Valeyeva, miss Crimea, dovrà pagare una multa di 40mila rubli (680 dollari) perché madre di bambini piccoli. Se non fosse stata mamma sarebbe andata in carcere per dieci giorni come succederà all'amica con cui ha cantato la canzone Chervona Kalyna.