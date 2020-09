Migranti, il piano dell'Unione europea: «Meccanismo automatico per salvati in mare. Meno peso su Paesi primo ingresso»

Un meccanismo di solidarietà che scatterà «in modo automatico» per i migranti che vengono salvati in mare. Lo ha annunciato la commissaria europea Ylva Johansson, che con il vicepresidente Margaritis Schinas presenta le proposte per il nuovo Patto su asilo e migrazione, sottolineando che «non ci saranno più soluzioni ad hoc» ad ogni sbarco, perché ci saranno indicazioni precise e prefissate, sulla base della valutazione della Commissione europea.

Ue vuole rimpatri veloci, solidarietà sarà obbligatoria

Nel piano «Abbiamo previsto anche delle norme speciali per regolare eventuali situazioni di crisi, come quella che abbiamo vissuto nel 2015, quando arrivarono due milioni» di migranti. «Il meccanismo di solidarietà resta sostanzialmente come quello già descritto», con i ricollocamenti ed i rimpatri sponsorizzati, «ma in caso di crisi le misure saranno più nette e più limitate nel tempo», è stato spiegato.

«Attualmente l'Ue ha accordi di riammissione con 24 Paesi, alcuni funzionano, altri meno. Rafforzeremo i negoziati su questo, ma intendo anche usare per la prima volta la normativa entrata in vigore a febbraio sui visti: saranno preparate relazioni annuali per i Paesi terzi in cui sarà valutato il livello di cooperazione sulle riammissioni. E questo potrà avere un effetto positivo o negativo sulla politica dei visti dell'Unione europea verso quei Paesi».

Von der Leyen: equilibrio tra responsabilità e solidarietà

Per l'Unione Europea

è tempo di affrontare la sfida di gestire insieme le migrazioni, con il giusto equilibrio tra responsabilità e solidarietà

, come sottolinea la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, al termine del collegio dei commissari a Bruxelles che ha approvato la proposta di un nuovo patto sulle migrazioni e l'asilo.

«Oggi proponiamo una soluzione europea per ricostruire la fiducia tra Stati membri e per ripristinare la fiducia dei cittadini nella nostra capacità di gestire come Unione - ha spiegato - L'Ue ha già dato prova in altri settori della sua capacità di fare passi straordinari per conciliare prospettive divergenti - afferma -. Ora è tempo di alzare la sfida per gestire la migrazione in modo congiunto, col giusto equilibrio tra solidarietà e responsabilità».

