​​Mercantile dirottato da migranti, DIRETTA. Arrivato in porto a Malta, militari a bordo

Il mercantile dirottato con oltre 100 migranti a bordo è arrivato a Malta. La nave è attraccata alle 8:30 al Boiler Wharf, lo stesso molo dove sbarcarono i migranti della nave Aquarius a settembre dell'anno scorso. A bordo sono saliti militari maltesi, prendendo il controllo della El Hiblu 1. La ong Mediterranea Saving Humans ha lanciato un appello affinché l'isola Stato accolga i migranti. «Non ci sottraiamo alle responsabilità nonostante le nostre dimensioni. Ora seguiremo tutte le regole internazionali di conseguenza», ha scritto su Twitter il premier maltese Joseph Muscat. Intanto all'aeroporto di Fiumicino 54 profughi siriani sono sbarcati in Italia grazie al corridoio umanitario.

Le autorità maltesi, riferisce il Times of Malta, hanno stabilito un contatto con il capitano della nave quando si trovava a circa 30 miglia nautiche di distanza. Il capitano, ha detto l'esercito, ha ripetutamente affermato di non avere il controllo della nave e che lui e il suo equipaggio sono stati costretti e minacciati da un certo numero di migranti a procedere verso Malta.



During the night @Armed_Forces_Malta conducted sensitive operation on high seas, boarding a ship allegedly captured by #migrants off #Libya and diverted to #Malta. We do not shirk responsibility despite our size. We will now follow all international rules accordingly -JM

