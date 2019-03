Blitz di Casarini alla Camera con Orfini e Fratoianni. La Lega attacca: sta qui per salvare gli arancini?

«Sono venuto a prendere un caffè con un po' di amici». Luca Casarini, accusato di favoreggiamento d'immigrazione clandestina per il caso della Nave Jonio, ha fatto tappa dopo pranzo alla Camera per una chiacchierata. E chi a gli chiedeva come mai si trovasse da queste parti ha risposto appunto così: sono venuto a trovare un po' di gente. Casarini si è fermato in cortile sotto un gazebo con i deputati di Leu Nicola Fratoianni e Salvo Palazzolo. A loro si è unito anche Matteo Orfini, ex presidente del Pd.

Dopo la chiacchierata, che non è passata inosservata in Transatlantico, il leader antagonista è andato alla buvette per un caffè con Fratoianni. «Sì, l'ho invitato io - dice il leader della formazione di sinistra - abbiamo fatto il punto sulla situazione. La Lega ha qualcosa da ridire? La dicessa in Aula». E il deputato del Pd Matteo Orfini ha poi aggiunto: «Nessuna sorpresa: sono anche tra i finanziatori della missione, come si sa. Da ragazzi facevamo a botte, lo conosco da una vita».

Su questa visita è nato un caso. Il deputato della Lega Paola Tiramani su Facebook: «Casarini dopo aver salvato i bambini viene a fare altrettanto qui con gli arancini?»

Ultimo aggiornamento: 16:25

