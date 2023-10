Marina Machete, prima transgender a vincere il titolo di Miss Portogallo: «Per anni non ho potuto partecipare»

Marina Machete, assistente di volo di 28 anni e donna transgender, si è aggiudicata il titolo di Miss Portogallo. Prima trans a vincere il concorso nel Paese, competerà con un'altra donna transgender per il titolo di Miss Universo in programma a El Salvador. «Orgogliosa di essere la prima donna trans a competere per il titolo di Miss Universo Portogallo», ha scritto sui social media. «Per anni non mi è stato possibile partecipare, e oggi sono orgogliosa di far parte di questo incredibile gruppo di finalisti», ha aggiunto.

Il video

La giovane, in un video sul canale di Miss Portogallo, ha spiegato: «Come donna transgender ho dovuto affrontare diversi ostacoli, ma fortunatamente, e soprattutto grazie alla mia famiglia, l'amore si è rivelato più forte dell'ignoranza», ha detto la giovane.

Il precedente

Lo scorso luglio la 22 enne olandese Rikkie Kolle era diventata la prima donna transgender a vincere il titolo di Miss Paesi Bassi. Machete e Kolle succederanno alla spagnola Angela Ponce, diventata la prima candidata transgender al titolo di Miss Universo nel 2018.