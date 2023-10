Pechino Express 2024, ecco le coppie ufficiali: Fabio Caressa con la figlia, due ragazzi di Mare Fuori, novità in conduzione

Tutto pronto per Pechino Express 2024. Sono state ufficialmente annunciate le otto coppie che viaggeranno sulla "Rotta del Dragone": si tratta di Fabio ed Eleonora Caressa, Damiano e Massimiliano Carrara, Artem e Antonio Orefice, Paolo Cevoli ed Elisabetta Garuffi, Nancy Brilli e Pierluigi Iorio, Kristian Ghedina e Francesca Piccinini, Maddalena Corvaglia e Barbara Petrillo, Estefania Bernal e Antonella Fiordelisi.

Il conduttore, confermatissimo, è Costantino Della Gherardesca, affiancato da quest'anno da Gianluca Fri dei The Jackal. La "Rotta del Dragone" condurrà i concorrenti in un tortuoso e affascinante viaggio che include Vietnam del nord, fra verdi risaie e vivissime culture dalla storia antica, attraversa la natura magica e le città ricche di spiritualità del Laos e infine si conclude fra mare, templi e panorami mozzafiato nello Sri Lanka. Le riprese dello show Sky Original, prodotto da Banijay Italia, stanno per iniziare. La messa in onda è attesa su Sky e in streaming su NOW nel 2024.