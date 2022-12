«Se ti è morto il cane dimostralo, altrimenti cercati un altro lavoro». Manager licenziato dopo minacce al dipendente in permesso

Un manager della celebre catena di ristoranti Olive Garden è senza lavoro perché avrebbe "minacciato" di licenziare uno dei dipendenti in permesso. Peccato che alla fine a essere licenziato sia stato lui.

Manager licenziato dall'azienda: «Non in linea con i nostri valori»

Un dipendente dell'Olive Garden di Overland Park, nel Kansas, è stato recentemente attaccato dal suo manager per aver preso un permesso durante il periodo natalizio, cioè nei giorni in cui si lavora di più. Il giovane dipendente aveva fatto richiesta di permesso a causa della morte del suo cane, ma questo al suo superiore non era bastato.

Secondo il manager infatti quella del cane sarebbe stata solo una scusa, e si sarebbe scagliato contro il dipendente con parole pesanti. «Se il tuo cane è morto devi dimostrarmelo, altrimenti potresti anche rischiare di uscire a cercarti un altro lavoro la prossima volta», questo, secondo la Cbs, quanto avrebbe scritto il manager in un messaggio al dipendente.

"If your dog died, you need to bring him in to prove it to us. If it’s a ‘family emergency,’ too bad. Go work somewhere else.”



Olive Garden fired a branch manager after they sent this anti-worker letter to employees pic.twitter.com/GyFMqB0SCc — Dexerto (@Dexerto) December 9, 2022

Darden Restaurants, con sede a Orlando, in Florida, nonché gruppo proprietario di Olive Garden e di altre catene di ristoranti ha confermato che il messaggio era stato inviato al dipendente e che il manager era stato licenziato dall'azienda per questo comportamento. «Ci sforziamo di fornire un ambiente di lavoro attento e rispettoso per i membri del nostro team. Questo messaggio non è in linea con i valori della nostra azienda. Possiamo confermare che il manager in questione è stato allontanato», ha dichiarato un portavoce della catena di ristoranti in una email alla Cbs.

