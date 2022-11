Erika Forghieri, dipendente precaria resta incinta e viene assunta a tempo indeterminato

Quando è rimasta incinta aveva un contratto a tempo determinato e temeva che presto si sarebbe trovata senza lavoro. Quando lo ha detto al suo capo però è rimasta sorpresa: non solo lui le ha fatto gli auguri ma ha deciso di assumerla a tempo indeterminato anziché scaricarla in un momento così delicato della sua vita. È la storia fortunata di Erika Forghieri, originaria della Sardegna ma dipendente in Emilia Romagna della Ferretti Automotive. Una storia a lieto fine che purtroppo, come dice lei "dovrebbe rappresentare la regola, ma rappresenta una fortunata eccezione".