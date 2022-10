Mette al mondo 11 figli con 8 uomini diversi: «Così non rimarranno mai orfani, ne voglio altri 19. Come scelgo i papà? Metto annunci online»

Ama i tatuaggi, ha un seguito di oltre 90mila follower su TikTok e ha 11 figli da 8 uomini diversi. Phi, questo il nome della ragazza, condivide sui social i suoi video divertenti con i suoi bambini e ne va fiera. Stanca delle accuse di chi critica le sue scelte decide così di mettere a tacere le male lingue proprio sul social di video. C'è sempre stato uno stigma intorno alle donne che sono mamme di bambini con più padri, spesso condannate da altri. Ma ora la donna vuole mettere a tacere tutti.

Mette al mondo 11 figli con 8 uomini diversi, ecco il motivo

Il motivo della sua scelta? È tutta una questione matematica, e spiega l'equazione. «Lascia che te lo spieghi. Se ne hai un compagno e ne togli uno, ne hai zero. Ma se ne hai otto e ne porti via tre, ne hai ancora cinque». Ed effettivamente la matematica non sbaglia. A coloro che faticano a capire, Phi ha aggiunto in modo più dettagliato: «Se avessi solo 1 bambino di un solo papà e lui se ne andasse o morisse i miei figli sarebbero orfani, ma se ne avessi 8 e 3 dovessero andarsene o morire i miei figli ne avrebbero ancora 5 di papà ….». Insomma tutta questione di numeri. «Come duhhhh, dovete fare i conti», ha ridacchiato nella didascalia del video. Rispondendo agli spettatori sconcertati, Phi ha anche detto - scherzosamente - che non ha intenzione di fermarsi presto e non sarà felice con soli 11 bambini.

Il video

«Ne voglio avere come altri 19, solo per poter arrivare a un numero pari, 30»

E c'è anche una modalità specifica con cui Phi sceglie i futuri padri, la mamma li seleziona su app di incontri oppure «su Marketplace, se vedo come un cartellone pubblicitario vuoto, posterò un sommario lì. Niente di troppo estremo». Ma l'annuncio parte dal web e poi si va alla selezione. E se c'è qualcuno che pensa che la ragazza faccia tutto questo per ottenere benefici finanziari dal governo, ci pensa lei stessa a smentirli: così nel video ingrandisce un documento che mostra il mantenimento che Phi prende per i figli, la ragazza ha mostrato che lo stato le dà solo $10, (poco piu' di 10 euro) ogni quattro settimane.

'«Lo state facendo sembrare davvero un crimine», la mamma ha risposto agli haters crudeli che pensavano che avere otto papà piccoli dovesse essere illegale. Ma fortunatamente, Phi ha anche sviluppato una base di fan solidale, con uno che diceva: «Mia mamma ne ha 9. Diciamo solo che era innamorata 9 volte».