Sente un nodulo al seno ma i medici si rifiutano di farle una mammografia perché «troppo giovane»: 1 anno dopo scopre di avere un tumore al 4° stadio

Nel 2018 Philecia La'Bounty sente un grumolo sospetto al seno e decide di rivolgersi ai medici per una consulenza. Tuttavia per i medici non c'era nulla di che preoccuparsi in quanto secondo loro il nodulo era benigno, cioè non canceroso, e la convinsero che era troppo giovane per avere un cancro. Si rifiutarono così di farle una mammografia, ma ha un tumore al seno in stadio avanzato. E ora la vita di Philecia è appesa a un filo. È diventata una star di TikTok, la modella, dove racconta le sue giornate e il suo dolore a oltre 40mila persone.

Sconfigge tumore al seno dopo 22 mesi di chemio, va a vivere da sola per la prima volta

Sente un nodulo al seno ma i medici si rifiutano di farle la mammografia

«Accettare questo è stato un grosso errore e ora mi rendo conto che avrei dovuto lottare battermi di piu' per farmi fare quei test», ha spiegato la ragazza della California. Otto mesi dopo, dopo due ulteriori visite mediche, a Philecia, a soli 29 anni, è stato diagnosticato un cancro al seno ma ormai era tardi, il cancro era già al 4° stadio.

Il tumore al seno ial 4° stadio significa che il cancro si è diffuso ad altre parti del corpo e, nel caso di Philecia, si è diffuso ai polmoni, ai linfonodi e allo sterno. «Ho pensato automaticamente alla morte, come fa la maggior parte delle persone quando sente la parola cancro», ha spiegato. «I medici mi hanno deluso», ha aggiunto.

Mara Maionchi, tumore al seno: i consigli sulla prevenzione

La scoperta

Dopo la diagnosi, la 35enne, è stata sottoposta a una menopausa farmacologica, causata dalla chemioterapia per il trattamento del cancro .«Mi sento come una vecchietta quasi tutte le mattine - le mie articolazioni sono rigide, sto soffrendo ed esausta», ha detto la star dei social.

La modella ha congelato dieci ovuli dopo aver appreso che la chemioterapia poteva lasciarla sterile, subito prima che iniziasse il suo primo ciclo. «Tutto questo sta cambiando la vita, e non solo per me, ma anche per mio marito, la mia famiglia e i miei amici», ha aggiunto. «Cerco di non pensare troppo a come sarebbe potuta andare se i medici se ne fossero accorti prima. Tanto questo non mi farà scomparire la fase »", aggiunge. «Pensare che potevo sapere di avere un tumore allo stadio 2 è scoraggiante», ha detto.

Mara Maionchi, il tumore e la prevenzione: «Dico grazie a una radiologa, al chirurgo scherzando ho detto: voglio una sesta di reggiseno»

Il tumore al seno al 4° stadio

Il cancro che viene diagnosticato in una fase precoce, infatti ha maggiori probabilità di essere trattato con successo. Secondo Cancer Research UK , coloro che sviluppano un cancro al seno al 4° stadio hanno solo il 22% di possibilità di sopravvivere oltre i 5 anni.

Philecia sta usando il suo TikTok per aumentare la consapevolezza sul cancro al seno, sui suoi sintomi e sulla menopausa precoce. «È più comune nelle giovani donne di quanto la gente si aspetti. C'è un'epidemia di giovani donne che scoprono di avere un cancro al seno e di conseguenza sono state messe in menopausa precoce, e nessuno ne parla», ha spiegato.

La battaglia diventa social

La sua lotta con la vita Philecia la sta facendo con i suoi follower: «Provo un tale senso di orgoglio e realizzazione quando ricevo messaggi da persone che non si sentono più sole o che hanno avuto un'idea di ciò che stiamo attraversando a causa dei contenuti che pubblico. Rende tutto ciò che ho passato e sto attraversando molto più positivo», ha aggiunto Philecia.

Come controllare il cancro al seno

1. Modifica delle dimensioni o della forma del seno

I seni, in tutte le loro forme e misure, possono apparire diversi durante la vita di una donna. Carolyn Rogers, infermiera clinica senior presso il Breast Cancer Care, ha dichiarato a The Sun Online: «Potrebbero cambiare nel momento del ciclo, durante la gravidanza con l'invecchiamento del corpo. Controllando regolarmente il tuo seno, saprai se un cambiamento di taglia o forma fa parte di ciò che è normale per te, o se è qualcosa di insolito che vale la pena di essere controllato dal tuo medico».

“L’importanza degli screening oncologici nella prevenzione del tumore al seno”, il convegno in Provincia

2. Arrossamento o eruzione cutanea

È importante prestare attenzione ai segni di arrossamento o eruzione cutanea, sulla pelle e intorno al capezzolo. Un'eruzione cutanea in quest'area potrebbe essere innescata da un nuovo detersivo o da un reggiseno di pizzo che irrita la pelle. «Ma, potrebbe ancheessere causato da qualcosa di piu' grave», ha avvertito Carolyn.

3. Scarico del capezzolo

Se esce del liquido dal capezzolo senza schiacciarlo, è importante farlo controllare da un medico.

«Bisogna parlare con i medici»

Tumori e alimentazione: «Una dieta povera di zuccheri per "fermare" il cancro». I consigli del medico di Carolina Marconi

4. Gonfiore sotto l'ascella o intorno alla clavicola

I grumi sono il segno più comune di cancro al seno, ma non sempre compaiono nel seno. «Il tessuto mammario può essere trovato sotto le ascelle e fino alla clavicola, quindi potresti notare un insolito gonfiore in queste aree», ha spiegato Carolyn. Di conseguenza, quando si controllano il seno ogni mese è importante essere accurati e controllare tutto il seno e l'area circostante.

5. Modifica della grana della pelle

Dal raggrinzimento al minimo accenno di fossetta: i cambiamenti nell'aspetto della pelle sul seno possono essere un segnale importante da non sottovalutare. Ad esempio, se sembra e si sente l'area come fosse la buccia di un'arancia, vai a farti controllare dal tuo medico.

Carolina Marconi, tac e mammografia: «Il cuore mi batteva forte»

6. Un capezzolo invertito

Alcune persone hanno naturalmente i capezzoli invertiti, il che va benissimo, ma il seno di ognuno è diverso. «Se il tuo capezzolo inizia improvvisamente a essere tirato verso l'interno o cambia forma o posizione in qualsiasi modo, potrebbe essere un segnale di avvertimento», ha spiegato Carolyn.

7. Dolore costante

Un dolore sordo che non scompare al seno o all'ascella è un segnale di avvertimento per il cancro al seno. Tuttavia, può essere difficile da identificare. «Avere dolore nella zona del seno è molto comune», ha detto Carolyn. «Potrebbe essere causato da una serie di cose, ad esempio il cambiamento dei livelli ormonali prima del ciclo o anche un reggiseno che non calza bene». Ma ogni donna conosce il proprio corpo, quindi il consiglio è di rivolgersi a uno specialista non appena si nota qualcosa che non va.