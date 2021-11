Malcolm X, scagionati dopo 55 anni due uomini condannati per il suo assassinio

Si riapre il mistero sulla morte di Malcolm X. Due uomini condannati per l'assassinio dell'attivista per i diritti umani e leader nella lotta degli afroamericani nel febbraio del 1965 saranno scagionati dopo 55 anni. Lo riporta il New York Times, spiegando che la decisione nasce da 22 mesi di indagini su chi furono i reali esecutori della morte del leader dei diritti civili.

Morte sulla quale continua ad aleggiare una nuvola di mistero. L'assoluzione a distanza di decenni di Muhammad Aziz e Khalil Islam, sottolinea il Nyt, è di fatto l'ammissione dei gravi errori che spesso vengono compiuti in casi di estrema importanza.