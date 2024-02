Mahnoor Cheema a 17 anni ha ottenuto il punteggio QI più alto di Albert Einstein e Stephen Hawking

Mahnoor Cheema, una ragazzina di 17 anni, ha ottenuto in un test d'intelligenza, il punteggio di 161, superando due mostri sacri come Albert Einstein e Stephen Hawking. La ragazza sta conseguendo 28 A-Levels dopo aver superato 33 GCSE ( esame che viene fatto dagli studenti all'età di sedici anni).

La vicenda

Manhoor Cheema avrebbe detto che da quando è arrivata in Gran Bretagna non gli è stato concesso di passare avanti di un anno, al contrario gli sono stati affidati dei compiti extra da fare. Questa situazione ha generato frustrazione nella ragazza che non si sente supportata e ritiene che sia necessario più sostegno per menti cosi brillanti sennò si rischia di bruciare il loro talento. Confrontandosi anche con gli altri come lei aveva capito che questa sfiducia era condivisa. Ritiene quindi che le istituzioni abbiano il dovere di prendersi cura dei bambini dotati, così come quelli con bisogni educativi speciali ricevono un sostegno extra.

La madre di Manhoor Cheema ha parlato delle difficoltà della figlia di integrarsi con i suoi coetanei in quanto se da un lato lei leggeva testi di filosofia, i suoi compagni leggevano testi come "Il diario di una schiappa". La 17enne adesso però sembra aver trovato il luogo adatto a lei trasferendosi in un altra scuola che mette in risalto le sue capacità. Nel frattempo ha anche sostenuto tutti gli esami di ammissione alle scuole entro un raggio di solo per una "sfida" ed è arrivata prima in tre contee.

La famiglia

La sua famiglia trasferitasi per la prima volta nel Regno Unito nel 2006 da Lahore, Pakistan è composta da suo padre, un importante avvocato, sua madre che ha due lauree in economia, una sorella di 14 anni che è campionessa nazionale di matematica anche lei con un QI di 161 e il fratello di nove anni Jibran, che è già un pianista molto bravo. Manhoor nel tempo libero fa parte di una squadra di nuoto, le piace andare a cavallo e frequenta i concerti con i suoi amici.