Madre investe il figlio di 9 anni perché si rifiuta di andare a scuola: danni cerebrali permanenti

Il figlio non vuole andare a scuola e la mamma lo investe con l'auto. Tiffany Kosakowski, 36enne americana, ha investito con la sua macchina il figlio di appena 9 anni che non voleva andare a scuola causandogli dei danni cerebrali permanenti. Dopo che il piccolo ha iniziato a fare i capricci la donna ha perso la pazienza, così ha inziato ad andare a grande velocità con lo sportello aperto. Il bambino era aggrappato allo sportello, così la donna ha iniziato ad oscillare cercando di farlo cadere, alla fine lo ha scaraventato a terra per poi investirlo e causargli un grave trauma cranico. Come riporta la stampa locale, i fatti si sono svolti nei pressi della sua scuola a Belmont, nello Stato USA del Michigan.

Tiffany Kosakowski, Who Ran Over Her 9-Year-Old Son In School Parking Lot, Gets 30 Days In Jail. The boy suffered a traumatic brain injury, but survived. #Crime #CrimeStory https://t.co/eLlKTABBzI — INQUISITR (@theinquisitr) 19 aprile 2019

La donna, in sede di processo, ha ammesso di aver guidato in modo pericoloso e di aver investito il figlio: «Sono devastata per quanto successo, dovrò conviverci con il resto della mia vita», ha spiegato, «Ora voglio occuparmi solo di mio figlio». Tiffany ha infatti un altro bambino, il gemello della giovane vittima. La donna è stata condannata a un mese di carcere dopo che il giudice ha ritenuto il suo un atto di follia imperdonabile.

Ultimo aggiornamento: 19:37

