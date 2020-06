Maddie, il sospetto omicida indagato nel caso di una bimba tedesca scomparsa nel 2015

È in carcere a Kiel in Germania, Christian Brueckner, quarantatreenne con condanne varie per furto, spaccio di droga, stupro e soprattutto pedofilia. Ma potrebbe uscire molto presto dal carcere, nonostante sia il principale sospettato dell'omicidio della piccola Madeleine McCann, la bambina inglese di quasi quattro anni svanita nel nulla mentre, una sera di maggio del 2007, mentre dormiva insieme ai fratellini nella sua stanza in un residence in Algarve, nel sud del Portogallo. Tra l'altro la procura tedesca di Stendal sta indagando per verificare se ci sia un legame tra la scomparsa della piccola Maddie e un'analoga scomparsa nel 2015 di una bambina tedesca di 5 anni della Sassonia Anhalt, Inge. Stamattina il quotidiano locale «Magdeburger Volksstimme» aveva dato notizia che il sospetto omicida di Maddie, Christian Brueckner, aveva acquistato una proprietà a Neuwegersleben (Sassonia-Anhalt) proprio nei paraggi dove la piccola Inge era scomparsa durante una gita con i genitori il 2 maggio del 2015.

Come riportano i media tedeschi l'indagato però potrebbe essere rilasciato dall'istituto penitenziario in virtù delle sue battaglie legali dinanzi alla Corte di giustizia federale e alla Corte di giustizia europea.

Il materiale probatorio raccolto finora «non è ancora sufficiente per un mandato d'arresto o un'incriminazione» di Christian Brueckner principale sospetto della scomparsa e presunta uccisione di Maddie McCann ha detto oggi Hans Christian Wolters della procura di Braunschweig. Allo stesso tempo Brueckner è in custodia cautelare con l'accusa di stupro. Il 16 dicembre 2019 infatti il tribunale regionale di Braunschweig lo ha condannato a sette anni di reclusione per stupro aggravato, comprese le condanne precedenti.

La revisione della condanna pende attualmente ancora alla Corte federale di giustizia, che attende una decisione della Corte di giustizia europea in una procedura urgente.

Tuttavia, il 43enne ha già scontato due terzi della sua pena per droga. Quindi si deve esaminare in modo giudiziario se il resto è sospeso e l'uomo viene rilasciato o se, per esempio, la detenzione è preventiva, il giudizio non ancora definitivo o l'indagine contro di lui nel caso McCann si frappongono.

Brueckner è accusato anche di aver stuprato e seviziato un'americana di 72 anni in Algarve nel 2005, crimine risolto solo grazie al fatto che la sera del 3 maggio del 2017, in un pub, Brueckner non ha potuto fare a meno di vantarsi mostrando il video di due stupri, tra cui quello dell'anziana, a un amico. E poiché proprio quella sera la televisione trasmetteva le immagini di Maddie per i dieci anni dalla scomparsa, il quarantatrenne tedesco ha aggiunto di «sapere tutto» sul caso, che avrebbe anche commentato in una chatroom. L'amico ha raccontato la vicenda alla polizia tedesca, che con l'aiuto dei carabinieri di Milano, dove Brueckner si era nascosto vivendo per strada ma dove aveva visitato il consolato per farsi rinnovare il passaporto, sono riusciti ad arrestarlo grazie alla condanna per spaccio di droga.

Solo in questi ultimi mesi gli investigatori tedeschi risultano aver tuttavia raccolto elementi tali da permettere d'indicarlo in veste di sospetto nel caso di Maddie: elementi condivisi con i colleghi portoghesi e britannici e resi infine pubblici - senza troppi dettagli - fra mercoledì e ieri. Secondo SkyNews, la decisione di rompere il riserbo potrebbe essere motivata con la necessità di stimolare qualche testimonianza diretta, in presenza di «elementi circostanziali», ma non ancora di «prove schiaccianti» a carico dell'indagato. Fra gli elementi certi, vi è comunque la presenza di Bruckner fra il 1995 e il 2007 nella zona di Praia de Luz, dove l'uomo avrebbe vissuto di espedienti, tra lavoretti e sospetti furti in alcuni resort. Nonché il suo legame con due veicoli, un van Volkswagen e una vecchia Jaguar, individuati in Portogallo nelle vicinanze della struttura turistica da cui scomparve Maddie e ora in possesso della polizia tedesca.

Dal 1995 al 2007 Brueckner ha vissuto in Algarve, mantenendosi soprattutto spacciando cannabis e svaligiando appartamenti e camere d'albergo. La sera della scomparsa di Maddie i tabulati telefonici lo situano nella zona dove erano in vacanza i McCann ha ricevuto una telefonata di mezz'ora da quello che si ritiene più un testimone che un complice - e il giorno dopo Brueckner si è affrettato a cambiare l'intestazione della sua Jaguar registrata in Germania. Gli inquirenti sembrano orientati a pensare che la sua prima intenzione fosse il furto, e che l'idea di rapire Maddie gli sia venuta lì per lì.

Anche se in tredici anni di testimonianze, documenti, false piste e soprattutto scambi di accuse tra gli inquirenti portoghesi e quelli britannici, le segnalazioni di un uomo biondo ci sono state, Brueckner non era finito nelle maglie degli inquirenti locali, contro la cui presunta incompetenza i tabloids inglesi sono tornati a scagliarsi. I portoghesi avevano inizialmente seguito con convinzione la pista che fossero stati i genitori a coprire la morte accidentale di Maddie nascondendone il corpo. Ora sono stati offerti 10mila euro a eventuali testimoni degli spostamenti dei due veicoli legati all'uomo: la vecchia Jaguar e un camper Volkswagen bianco e giallo su cui ormai Brueckner abitava. In nessuno dei due è stata rinvenuta traccia di Maddie, ma visto che si tratta di due mezzi piuttosto vistosi, qualcuno potrebbe averlo notato. I genitori, Kate e Gerry, hanno ribadito di non perdere la speranza di trovare Maddie viva, ma di essere «realisti» e voler conoscere l'esito dell'indagine su Brueckner, qualunque sia, «per trovare pace».

Oggi, se fosse viva, Maddie avrebbe 17 anni.