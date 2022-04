Macron-Le Pen, i sondaggi sul ballottaggio: si allarga il gap, il presidente francese al 54,5%

A cinque giorni dal ballottaggio, si allarga il gap tra Emmanuel Macron (54,5%, +1) e Marine Le Pen (45,5%, -1) nelle intenzioni di voto secondo l'ultimo sondaggio di opinione di Elabe per L'Express e BFMTV. Il presidente francese in carica sale quindi di un altro punto. In questo periodo tra i due turni - scrivono i media francesi - i due candidati devono allargare la propria base elettorale cercando allo stesso tempo gli indecisi e chi è tentato dall'astenersi. Se sette francesi su dieci (72%) pronosticano una vittoria per il candidato di La République en Marche, la partita è ancora tutt'altro che finita. Emmanuel Macron e Marine Le Pen si affronteranno in un dibattito mercoledì, durante il quale i francesi guarderanno alla capacità del presidente uscente di difendere il suo primato e il suo progetto. Secondo il l'ultimo sondaggio de L'Express, un votante su quattro (25%) afferma che il dibattito avrà un impatto sulla loro decisione.

Marine Le Pen accusata di appropriazione indebita fondi Ue: avrebbe sottratto 137mila euro durante gli anni da europarlamentare

Secondo il sondaggio, il 63% degli elettori registrati afferma di essere abbastanza sicuro di andare a votare al secondo turno e un altro 11% è intenzionato a farlo. Tra gli elettori che intendono votare per un candidato questa domenica, più di 4 su 10 (43%) lo faranno per bloccare l'altro candidato.