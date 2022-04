Elezioni Francia, Macron in testa su Le Pen: «In gioco la Francia e l'Ue»

«Nulla è ancora deciso, quello che succederà nei prossimi quindici giorni è decisivo per la Francia e per l'Europa». Emmanuel Macron è davanti a Marine Le Pen dopo il primo turno delle presidenziali francesi ma tutto, come sempre, si deciderà al ballottaggio del 24 aprile. «Potete contare su di me», dice il presidente acclamato dai suoi militanti alla Porte de Versailles di Parigi, lanciando un appello ai connazionali di ogni colore politico affinché sbarrino la strada all'estrema destra.

Presidenziali Francia, Le Pen: «Un onore arrivare al secondo turno»