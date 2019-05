Londra violenta, accoltellato a morte un altro 18enne

Londra continua ad essere palcoscenico per episodi di violenza che coinvolgono i giovanissimi. Nella notte fra domenica e lunedì è morto un altro ragazzo, 18enne, accoltellato a Newington Gardens, nella zona di Southwark, a sud-est della capitale britannica.

La polizia sta ora dando la caccia all'aggressore, individuato da alcune testimonianze come un altro giovane che indossava una felpa con cappuccio. Le autorità britanniche hanno riconosciuto negli ultimi mesi come «un'emergenza nazionale» l'impennata degli ultimi anni di omicidi e attacchi all'arma bianca a Londra e in altre aree urbane del Regno Unito. Le aggressiono sono concentrate soprattutto nelle periferie, fra i più giovani e fra le minoranze. Un fenomeno, collegato a quello delle cosiddette baby gang, che ha alimentato anche polemiche delle opposizioni contro i governi Tory, per i tagli di risorse e del numero degli agenti legati alle politiche d'austerità.

